Вашингтон, , 22:44 — REGNUM На Amazon открыт предзаказ саундтрека сериала «Очень странные дела 4» в виде виниловых пластинок и кассет. Об этом 5 июля сообщает издание IGN.

Кадр из сериала «Очень странные дела» Kino-teatr.ru

Саундтреки продаются в эксклюзивных обложках, а при покупке винила в стандартной комплектации, покупатель получит две пластинки и плакат с изображением «Очень странных дел 4».

Напомним, что недавно вышла финальная серия четвертого сезона сериала «Очень странные дела» от Netflix. Шоу уже выбилось на первое место стримингового сервиса, набрав 7,2 млрд минут просмотров.