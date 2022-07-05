Токио, , 22:42 — REGNUM Новый ремейк от Square Enix — Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion ждет улучшение движения персонажа и новая боевая система. Об этом 5 июля команда разработчиков написала на своей странице в Twitter.

Final Fantasy Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake

Разработчики написали об оптимизации интерфейса и новой фоновой музыке от композитора Такехару Исимото. А также диалоги, которые ранее были только текстовыми, теперь будут полностью озвучены.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion — это ремейк игры, вышедшей на PlayStation Portable в 2007 году, и являющейся приквелом к оригинальной Final Fantasy VII. Игра должна выйти на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК этой зимой.

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