Москва, 5 июля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ливня, прошедшего во вторник, 5 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

«Прошедший ливень принес в отдельные районы города больше половины месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее интенсивным дождь был в Восточном административном округе, где выпало 58 миллиметров осадков, что составляет почти 62% от месячной нормы.

Сообщается также, что в результате сильного ветра в столице оказалось повалено 17 деревьев, в настоящее время городские службы распиливают и вывозят их.

«По состоянию на 21:00 скоплений воды не зафиксировано. Весь объем осадков приняла водосточная сеть. Вновь дожди ожидаются завтра днем», — добавили в пресс-службе.