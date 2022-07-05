5 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Ксаверий де Местр, , 22:37 — REGNUM В США во время праздничных парадов в честь Дня независимости 4 июля в нескольких городах произошли массовые расстрелы. Как минимум шесть человек погибли в результате стрельбы во время празднования в пригороде Чикаго. Американские интернет-пользователи обсудили трагедию под соответствующей публикацией New York Times.

Ньюэлл Конверс Уайет. Перестрелка (фрагмент). 1916

«Здесь не на что смотреть. Еще один день в Америке», — пишет @0koalabear.

«Когда это закончится? Наше правительство может изменить это! Когда!???» — недоумевает @producerallie.

«Это гражданская война, поэтому зависит от того, кто и когда победит», — отвечает @featherduster.

«Массовая стрельба 4 июля рисует такой портрет Америки, какой он есть, к сожалению», — считает @TimMoore87.

«Оружейный ужас. Twitter превратился в сеть, где ты можешь узнать о последних массовых расстрелах в Америке», — указывает @StevenMatz70.

«Но я думал, что более строгие законы об оружии должны были защитить нас?! Вы хотите сказать, что людям, которые собираются совершать плохие вещи, плевать на законы об оружии, и они всё равно будут совершать преступления?!» — пишет @Chris_Fejes.

Поль Сезанн. Убийство. 1867

«Это действительно так работает во многих других развитых странах. Но в нашей стране и в этом регионе люди пересекают границы штатов, чтобы легко купить оружие в штате с менее строгими ограничениями», — отвечает @LarryWoods16.

«Остальной мир должен пожаловаться на нарушение прав человека в США и на то, что они делают для поддержки своей оружейной промышленности», — считает @Ranjan86 461 705.

«Еще один день в раю…» — комментирует @joseOrtegaSA.

«Массовая стрельба в день празднования независимости Америки — это многое говорит о стране», — подчеркивает @NeonWookiee.

«Ну, в этот день США празднуют объявление войны, а не ее окончание», — отвечает @komiikom.

«С таким же успехом можно выдать каждому жителю США по пистолету для защиты», — предлагает @zettel23.

«Страшные времена», — комментирует @SassJ66.

«Печально символично», — пишет @howmanymoretymz.

Напомним, что обещание не сдаваться и продолжать вести борьбу с эпидемией вооружённого насилия дал президент США Джозеф Байден в своём заявлении в связи с массовой стрельбой в пригороде Чикаго.

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