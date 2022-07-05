Щецин, Польша, 5 июля, 2022, 22:10 — ИА Регнум. 22-летний шведский фланговый нападающий «Ростова» Понтус Альмквист проведет следующий сезон в польской «Погони». Клуб арендовал шведа на один сезон без права выкупа. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба «Погони».

Fc-rostov.ru «Ростов»

В прошедшем сезоне Понтус Альмквист, выступая за «Утрехт» на правах аренды, принял участие в десяти матчах за нидерландский клуб во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом. Суммарно на поле футболист провел 418 минут.

Понтус Альмквист выступает за «Ростов» с 15 октября 2020 года после перехода из «Норрчепинга» за 3,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость шведского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.