Мюнхен, Германия, 5 июля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Как сообщает итальянское издание La Corriere dello Sport, мюнхенская «Бавария» обращалась в неаполитанский клуб «Наполи» на предмет трансфера 23-летнего центрального нападающего сборной Нигерии Виктора Осимхена.

Liondartois Виктор Осимхен

По информации источника, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис настаивает на сумме в размере 110 миллионов евро за трансфер нигерийского нападающего.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Виктор Осимхен принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил пять желтых и одну красную карточки.

Осимхен выступает за «Наполи» с 1 сентября 2020 года после перехода из французского «Лилля» за 75 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.