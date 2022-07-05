5 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 22:38 — REGNUM Сегодня, 5 июля, два министра из правительства Бориса Джонсона подали в отставку. Первым ушел министр здравоохранения Саджид Джавид, вскоре после него о своем уходе заявил канцлер казначейства Риши Сунак. Оба министра опубликовали свои заявления об увольнении в Twitter.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Джавид написал, что увольняется с большим сожалением, и объяснил свой уход тем, что люди больше не видят настоящее британское правительство честным, компетентным и действующим в национальных интересах. Он заявил, что больше не доверяет премьер-министру, несмотря на то, что долгое время был верен ему, хотя должен был быть верен народу.

Саджид Джавид Gareth Milner

Сунак рассказал, что он обдумал решение довольно тщательно, понимая, что это может быть его последняя министерская должность. Он также написал, что он слишком долго оставался верным Джонсону и публично поддерживал его, даже когда был не согласен. Теперь уже бывший канцлер призвал Джонсона рассказать населению правду, добавив, что население ожидает от правительства «подобающего, грамотного и серьезного руководства».

Некоторые пользователи назвали уход сразу двух министров очередным скандалом, который произошел при Борисе Джонсоне. Они считают, что население не должно страдать от того, что глава партии не может навести порядок внутри, поэтому консерваторов пора сменить, они больше не в состоянии управлять страной.

«Я голосовал за консерваторов на последних выборах, но на следующих буду голосовать за лейбористов или либеральных демократов. Слишком много всего пошло не так под их правлением, слишком много скандалов. Время пришло для изменений, причем для таких, которые помогут тем, кто в них больше всего нуждается», — прокомментировал @DrewRandell.

Часть пользователей ждет очередного шоу, организованного консерваторами, которые сами не знают, чего ожидать дальше.

«Вот это чертовское время. Пойду за попкорном, это как телесериал», — сравнил @Freddy_Marx.

«Мне нравится хорошая игра. Скоро тори набросятся друг на друга, как собаки, и заберут Brexit вместе с собой», — предположил @wildboar1966.

В комментариях уверены, что причиной развала Консервативной партии является никто иной как Борис Джонсон, потому что из-за его лжи и стремления пойти на всё, лишь бы остаться у власти, из партии ушел не один компетентный политик.

«Я тут самый честный британский подданный. И я говорю от лица всей Великобритании, когда говорю, что Борис Джонсон делает фантастическую работу по разрушению Консервативной партии. Чем дольше он остается у власти, тем сложнее тори будет восстановиться от его разрушений. Но это абсолютно замечательное шоу!» — прокомментировал @WinLunGSD.

Часть комментаторов поблагодарили министров за то, что они наконец-то приняли правильное решение, возможно оно было единственное за весь срок их полномочий, и ушли. Однако среди пользователей есть те, кто считает, что им нужно было уйти раньше или сделать всё возможное для того, чтобы убрать Джонсона с поста премьер-министра.

«Я аплодирую вашему решению уйти в отставку, но это слишком мало и слишком поздно. Вы помогали главному лжецу, который возглавляет партию лжецов, правонарушителей и коррупционеров, лишенных чести и морально пустыми», — написал @Danaiolos.

«Браво, Саджид. Отставка — это не легкое решение, но ты действуешь в национальных интересах», — ответил @MatthewStadlen.

Среди пользователей есть те, кто считает, что главный злодей страны — Борис Джонсон, а министры качественно выполняли свою работу, помогали людям, и ушли они только потому, что не могли противостоять премьер-министру.

«Саджид, я понимаю, почему ты принял такое решение. Мне и многим другим очень грустно смотреть на то, как ты уходишь, потому что ты был очень важен в дискуссии о благосостоянии детей и противостоянии гендерной идеологии. Я надеюсь, что ты вернешься на другую министерскую должность», — написал @JamesEsses.

«Я говорю от лица всей страны, когда говорю «Спасибо, сэр Риши». Вы служили нам с отличием и классом на протяжении всего времени нахождения в должности. Вы помогли вытащить Британию из тяжелого политического пейзажа и встать за штурвал этого мира. Славься, Британия!» — прокомментировал @Matthew46 923 144.

Риши Сунак UK Government

Многие политики из оппозиционных партий прокомментировали отставки.

«Это закончилось. Спасибо Богу за это. Аминь и Аллилуйя», — написал Крис Брайант.

«Карточный дом, построенный на лжи и обмане, рушится. Уходи и уходи прямо сейчас. Ты достаточно долго унижал страну», — обратился лидер Либерально-демократической партии Эд Дейви к премьер-министру.

«Кажется, конец Джонсона рядом. Отмечу однако, что уволившиеся министры стали готовы уйти только тогда, когда им лгали, они защищали его ложь перед обществом. Весь прогнивший народ должен уйти», — написала глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен.