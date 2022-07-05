Казань, 5 июля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер экс-нападающего казанского клуба и футболиста сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в неаполитанский футбольный клуб «Наполи».

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

«С Хвичей все время общаемся. Что касается его перехода в «Наполи», это же Хвича выбирает. Я могу только сказать, что какой бы клуб он ни выбрал, а он уже выбрал, я буду переживать за него. Мы сохраним очень теплые и дружеские отношения, хорошие человеческие и профессиональные контакты», — цитирует Слуцкого издание «Чемпионат».

«Наполи» выкупил Хвичу Кварацхелию у батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает грузинского нападающего в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Хвича Кварацхелия, выступая за казанский «Рубин», принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.