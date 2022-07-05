Москва, , 21:42 — REGNUM 32-летний российский опорный полузащитник Юрий Газинский, выступавший ранее за «Краснодар» и сборную России по футболу, опроверг информацию о своем переходе в московский ЦСКА.

Юрий Газинский забивает гол в ворота противников Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Первый раз слышу о медосмотре, я не вел переговоров с ЦСКА. Да, на данный момент мы ведем переговоры с клубами», — цитирует Газинского издание «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Юрий Газинский, выступая за «Краснодар», принял участие в шестнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота тульского «Арсенала».

За «Краснодар» Газинский выступал с 1 июля 2013 года после перехода из московского «Торпедо» за 250 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.