Воркута, Коми, 5 июля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. В Коми возбуждено уголовное дело в отношении врача Воркутинской больницы скорой медицинской помощи. Его обвиняют в мелком взяточничестве и служебном подлоге, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Скорая помощь

По данным следствия, в мае 2021 года фигурант через посредников получил от местного жителя денежное вознаграждение в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. За это он оформил листок временной нетрудоспособности и внес в него недостоверные данные о наличии у человека заболевания, требующего освобождения от трудовой деятельности.

«Во время расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Следователем собраны доказательства, и в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в Следкоме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми вынесли приговор группе врачей-взяточников.