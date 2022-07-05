Лондон, 5 июля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть за один день снизились в среднем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 5 июля.

Schmucki Нефть

По состоянию на 19:55 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость сентябрьских фьючерсов на семероморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 11% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и опустилась ниже $102 за баррель впервые с мая 2022 года.

Тем временем августовские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 9,3% — до $98,3 за баррель.