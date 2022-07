Москва, , 22:20 — REGNUM Российский эротический фильм «Соври мне правду» режиссёра Ольги Акатьевой стал одной из самых просматриваемых лент на стриминге Prime Video за последнюю неделю. Об этом сообщил портал We Got This Covered 5 июля.

Дарья Мельникова и Павел Прилучный в фильме «Соври мне правду» режиссёра Ольги Акатьевой Кадр из трейлера

Примечательно, что подобный результат покорился картине вопреки рейтингу в 3,8 из 10 на IMDb. Премьера ленты состоялась 9 сентября 2021 года.

Напомним, фильм «Соври мне правду» рассказывает о влюблённой паре, которая отправляется в загородный дом для совместного отдыха, однако планы молодых людей рушит неожиданный визит бывшего парня девушки и её сестры. Роли в картине исполнили Дарья Мельникова, Евгений Романцов, Павел Прилучный и Елизавета Кононова.

Читайте ранее в этом сюжете: Стартовал съёмочный процесс фильма «Дембель» Стаса Иванова