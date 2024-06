Москва, 5 июля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Российский эротический фильм «Соври мне правду» режиссёра Ольги Акатьевой стал одной из самых просматриваемых лент на стриминге Prime Video за последнюю неделю. Об этом сообщил портал We Got This Covered 5 июля.

Кадр из трейлера Дарья Мельникова и Павел Прилучный в фильме «Соври мне правду» режиссёра Ольги Акатьевой

Примечательно, что подобный результат покорился картине вопреки рейтингу в 3,8 из 10 на IMDb. Премьера ленты состоялась 9 сентября 2021 года.

Напомним, фильм «Соври мне правду» рассказывает о влюблённой паре, которая отправляется в загородный дом для совместного отдыха, однако планы молодых людей рушит неожиданный визит бывшего парня девушки и её сестры. Роли в картине исполнили Дарья Мельникова, Евгений Романцов, Павел Прилучный и Елизавета Кононова.