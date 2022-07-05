Салехард, , 21:23 — REGNUM На Ямале намерены построить гостиничный и горнолыжный комплекс на горе Рай-Из в Приуралье. О перспективах амбициозного туристического проекта сообщил в прямом эфире 5 июля губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Восхождение на Рай-Из Пресс-служба губернатора ЯНАО

«В эти дни проходит конкурсная комиссия по рассмотрению заявок. Несколько участников, за ними стоят крупные организации — Сбербанк, «Газпром». В проект не все верят. Я лично верю. Нужно грамотно двигаться, запрос на внутренний туризм в России огромный», — отметил глава Ямала.

По мнению Дмитрия Артюхова, Ямал должен стать как Байкал — местом, где все жители страны мечтают побывать хотя бы однажды. Туристическая отрасль даст новые рабочие места жителям западной части Ямала, разовьёт малый бизнес.

«Все, кто приезжает на Ямал, задают один и тот же вопрос: «Почему мы раньше об этом не знали? Это так близко от столицы, так удобно». Ты приезжаешь в Салехард — совсем рядом горы, стойбища. Впечатления абсолютно уникальные, этим грех не воспользоваться», — пояснил Дмитрий Артюхов.

Дмитрий Артюхов напомнил, что накануне прямого эфира провёл три дня в Панаевской тундре среди оленеводов и участвовал в каслании оленей.