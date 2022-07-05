Сыктывкар, , 21:19 — REGNUM В Коми начали производить асептическую упаковку для пищевых продуктов. Об этом в соцсетях сообщила заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева.

Произведенная в Коми упаковка для молока https://t.me/AkhmeevaElmira

Производство упаковки было запущено на предприятии «Сыктывкарский лесопромышленный комплекс». Его мощности позволяют производить 25 тысяч тонн упаковки в месяц.

«Производство нового продукта под брендом Komipak — это ответ на санкции. Выгодным преимуществом Komipak является то, что он имеет беленый поверхностный слой и подходит для полноцветной печати», — отметила Ахмеева.

Напомним, компания, владеющая производителем упаковки для пищевой продукции Tetra Pak, ушла с российского рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Коми запустили производство «Коми колы».