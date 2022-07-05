Москва, 5 июля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июля, московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о расторжении контракта с 28-летним камерунским нападающим Клинтоном Н’Жи. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

В прошедшем сезоне Клинтон Н’Жи принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Клинтон Н’Жи выступал за «Динамо» с 25 июля 2019 года после перехода из «Марсели» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 28-летнего камерунца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.