Москва, , 09:30 — REGNUM Для очистки российских городов от собачьих экскрементов нужны современные технологии, пишет автор ИА REGNUM Максим Петров в материале «Неопровержимый метод: как ДНК-тесты собак помогут очистить города». Он отмечает, что предусмотренные в Москве и других городах штрафы для владельцев животных, оставивших «след», не работают, поскольку процесс установления виновника нарушений является трудоёмким.

Собака TheDigitalWay

Решение на основе зарубежного опыта разработал автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. Он предложил использовать метод анализа ДНК животных, чтобы установить нарушителя. Подобная практика применяется в ряде стран уже более десяти лет. Владельцев обязывают зарегистрировать ДНК-образцы своих питомцев.

Если кто-то из прохожих найдёт на улице «сюрприз», виновника установят и привлекут к ответственности. При этом расходы лабораторий полностью погашают высокие штрафы. Опыт показывает, что повторные нарушения встречаются редко.

Тем временем, проблема серьёзна — всего за несколько лет популяция собак в России увеличилась более чем на 20%, достигнув 22,6 млн.

В ответе на обращение Давыдова Минсельхоз РФ сообщил, что разработал законопроект, направленный на регулирование отношений, связанных с маркированием и учётом животных с целью их дальнейшей прослеживаемости. Документ уже одобрен Госдумой в первом чтении. Однако, Давыдов считает, что эффективно навести порядок можно именно при помощи ДНК-анализа, и предлагает применить соответствующий международный опыт после того, как проект закона будет утверждён и в министерстве перейдут к подготовке конкретных мероприятий. Надеемся, что его идея будет поддержана законодательно.

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