5 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 21:28 — REGNUM Новость о стрельбе на параде в США в честь Дня независимости вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Мужчина 22-х лет по имени Роберт Кримо III открыл стрельбу по людям с крыши здания во время праздничного шествия. Пять человек скончались от полученных ранений на месте, ещё один — после госпитализации. В больницах города находятся 26 пострадавших в возрасте от восьми до 85 лет. Американские интернет-пользователи обсудили трагедию под соответствующей публикацией New York Times.

Оружие США

«После коронавируса и массовых расстрелов я больше не испытываю особого желания посещать общественные места…» — пишет @therevcw.

«Печально, что это самая американская вещь, которая могла бы произойти сегодня. Мои мысли с семьями, которые потеряли кого-то, с теми, кто ранен, и с теми, у кого, возможно, будет посттравматический синдром», — отмечает @K2Jinx.

«Уровень насилия в США растет до тревожного уровня, мир очень обеспокоен безопасностью простых людей в США. Пусть усопшие покоятся с миром», — комментирует @Alpha126 383.

«Соболезнования не вернут жертв, нам нужны лучшие политики, которые заботятся о людях, а не о своих деньгах», — подчеркивает @Iranian2536.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С днем рождения, Америка, жаль, что это с вами происходит», — указывает @thecrougur.

«Ничего не изменится, только станет еще хуже, пока американцы будут сидеть сложа руки и ждать, что правительство и наши институты спасут нас. Они ничего подобного не сделают. На данный момент необходимо рассмотреть другие варианты», — подсказывает @DanBerky.

«Как кто-то может быть «шокирован» в этот момент? Мы все можем поблагодарить того парня, который взорвал почтовое отделение в 80-х годах. Он начал это», — вспоминает @TruckerLerone.

«Как кто-то может быть шокирован тем, что происходит постоянно?» — спрашивает @ColUpton.

«Нас больше такое не шокирует», — считает @Jencling.

«Мы не можем нормализовать это. Если мы это сделаем, будет еще хуже», — отвечает @gabisesi.

«Честно говоря, не могу представить, что президент (или кто-либо другой, если на то пошло) действительно «шокирован» тем, что так часто происходит в этой стране, и будет происходить, если мы не будем делать что-то, кроме заявлений и «мыслей и молитв», — рассуждает @michaellore.

Джо Байден (сс) U.S. Secretary of Defense

«Черт побери, сделай что-нибудь, Байден», — призывает @jtirado_3.

«Крик в пустоту; дождь пуль, направленных на обычных людей, вышедших посмотреть на парад, заставил меня плакать. Как… автоматическое оружие может быть разрешено? КАК… ЧТО… ЧЕРТ возьми происходит? ПОЧЕМУ?» — недоумевает @SP_Mount.

«Капитализм, капитал решает всё. Прибыль. Неважно, какой вред наносит оружейный бизнес обществу, пока есть достаточная прибыль, капитал никогда не прекратит попытки продать оружие, наркотики или что-либо еще. В капитализме нет морали. У капитала нет родины. Он интернационален», — отвечает @JasonSm97 638 084.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в стрельбе в американском штате Иллинойс, в результате которой погибли шесть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция в Иллинойсе подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе

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