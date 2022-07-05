Минск, , 21:46 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко давно мечтает получить в своё распоряжение ядерную бомбу. Он говорил об этом на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным, попросив его зеркально ответить на полёты самолетов НАТО в Польше, которые «тренируются нести ядерное оружие». Примечательно, что на эту просьбу Лукашенко получил ответ, что в зеркальной реакции нет необходимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля рассказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Артём Агафонов «Я очень сомневаюсь, что Путин когда-либо передаст часть своего ядерного потенциала в чужие руки. И дело не только в Договоре о нераспространении ядерного оружия. К сожалению, внутренняя политика постсоветских государств — штука непостоянная. Лукашенко не вечен, и нет никакой гарантии, что через несколько лет или десятилетий оно не окажется в руках русофобского режима. А вот перебросить в Белоруссию несколько самолетов с ядерным оружием на борту или поставить соответствующие боеприпасы для «Искандеров» Россия вполне может. Вот только это будет российское оружие, его будут обслуживать российские военнослужащие, и пресловутый «ядерный чемоданчик», естественно, останется в руках российского президента»

Такой сценарий политик считает адекватным ответом на размещение американского ядерного оружия в Польше. «Однако если посмотреть на карту, то видно, что и это был бы скорее символический жест, в котором для России нет острой необходимости. Калининградская область географически расположена гораздо удобнее, чтобы грозить оттуда европейцам», — считает Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко, выступая 2 июля на торжественном собрании в преддверии Дня независимости, заявил: «Мы своё оружие отдали туда [в Россию], и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Белоруссия. Что я и сделал».