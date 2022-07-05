Политик: Путин не даст Лукашенко ядерное оружие
Минск, 5 июля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко давно мечтает получить в своё распоряжение ядерную бомбу. Он говорил об этом на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным, попросив его зеркально ответить на полёты самолетов НАТО в Польше, которые «тренируются нести ядерное оружие». Примечательно, что на эту просьбу Лукашенко получил ответ, что в зеркальной реакции нет необходимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля рассказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.
Такой сценарий политик считает адекватным ответом на размещение американского ядерного оружия в Польше. «Однако если посмотреть на карту, то видно, что и это был бы скорее символический жест, в котором для России нет острой необходимости. Калининградская область географически расположена гораздо удобнее, чтобы грозить оттуда европейцам», — считает Агафонов.
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко, выступая 2 июля на торжественном собрании в преддверии Дня независимости, заявил: «Мы своё оружие отдали туда [в Россию], и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Белоруссия. Что я и сделал».