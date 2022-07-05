5 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Швейцарии Иньяцио Кассис против ареста российских финансовых активов, которые предлагают изъять для восстановления Украины.

Оксана Переможенко, , 22:02 — REGNUM Президент Швейцарии Иньяцио Кассис против ареста российских финансовых активов, которые предлагают изъять для восстановления Украины. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Иньяцио Кассис Www.eda.admin.ch

Уточняется, что в ходе конференции в Женеве, главной темой которой стало восстановление экономики и гражданской инфраструктуры Украины, политик отказался от данного плана, указав на то, что предложения о конфискации активов в пользу Киева создадут опасный прецедент и нуждаются в конкретном юридическом обосновании.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что власти Швейцарии опасаются, что страна окончательно потеряет доверие.

«[Он] разумно опасается, что после воровства российских денег все остальные клиенты сбегут из швейцарских банков», — пишет один из участников обсуждения.

«Хотят хоть как-то вернуть репутацию, ан нет. Весь мир уже знает, что вы — брехливые воры, и будет выводить активы», — добавила Yulia.

«Это уже бесполезно! Швейцария теряет статус страны — надёжного мирового банка», — также подчеркнул Sergio.

«Ну хоть кто-то еще помнит, что они живут за чужой счет и это, в первую очередь, им и аукнется, собственно, как и все санкции», — отреагировала Анастасия К.

«Швейцарцы всё пекутся о деньгах в своей стране, а то мало ли, какие дальше события будут», — пояснил Banka_tuwenki.

«Им уже аукнулось. Когда они заморозили российские активы у себя, другие вкладчики задались вопросом: «А мы что, неприкасаемые?». В результате отток капиталов из швейцарских банков был такой величины, что банкиры взвыли… В случае же конфискации российских активов о швейцарской банковской системе вскоре придется говорить в прошедшем времени», — ответил ему (Banka_tuwenki) Юрий.

«Потом будет «а нас за шо?» — смеется Руслан.

«Вся система рухнет моментально, если они отважатся на такое», — написал Frost.

«Прогнут и Швейцарию, нет больше законов», — отреагировала «Ёлка Зелёная».

«Да, зашевелились! Но если даже нет прецедента, доверие подорвано, а это очень важно», — пишет Gali.

«Да денежки уже распределены, и в списках на распределение явно нет Украины. Возвращать они их и не собираются. А если типа «конфискуют», то это не хило ударит по доверию к банкам Европы и, полагаю, многие захотят по быстрому оттуда забрать свои деньги, пока их не назначили «авторитарными режимами» и попросту не обокрали», — добавила Екатерина К.

«Нейтральная страна, подвизалась на санкции. И держите деньги в своих банках сами. Сволочи европейские», — не выдержал Vladimir B.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Воры предлагают забрать, жульё пока не согласно», — проиллюстрировал ситуацию Вячеслав.

«Боятся, как бы потом с процентами конскими отдавать не пришлось! Все ж знают, что русские всегда приходят за своими деньгами!» — с сарказмом отметил Георгий Ф.

«Просто боятся вконец потерять лицо до того, как маска спадёт окончательно и бесповоротно. Уже спала — нет ни демократии, ни ценностей. Только глупцы в них всё ещё верят, да наивные дети переростки», — добавила одна из участниц обсуждения.

«Забрать-то можно. Только в ответ заберут ещё больше. И не отдадут никогда. И Украину заберут со всем ей переданным…» — подытожил Алексей Г.