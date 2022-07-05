Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о том, что 26-летний бразильский центральный защитник «Сочи» Родригао перейдет в стан «сине-бело-голубых».

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«Все условия трансфера и личного контракта с игроком обговорены. В ближайшее время трансфер будет оформлен», — цитирует Медведева издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Родригао принял участие в 26-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил четыре желтые и одну красную карточки.

Родригао выступает за «Сочи» с 1 июля 2021 года после перехода из португальского клуба «Жил Висенте» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.