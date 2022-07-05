Химки, Московская область, , 20:59 — REGNUM 25-летний шведский центральный защитник Филип Дагерстол повторно воспользовался разрешением УЕФА и приостановил действие контракта с подмосковными «Химками» до конца сезона 2022/23. Об том сообщили на официальном сайте клуба.

ФК «Химки»

В текущем сезоне Дагерсол, выступая за шведский футбольный клуб «Норрчепинг», принял участие в одиннадцати турах Аллсвенскана 2022, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле шведский защитник провел 950 минут.

Дагерстол выступает за «Химки» с 23 января 2021 года после перехода из «Норрчепинга» на правах свободного агента. Текущее соглашение шведа с подмосковным клубом рассчитано до конца сезона 2023/24.