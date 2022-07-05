Москва, 5 июля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам ранения журналистов российских телеканалов в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщается 5 июля в телеграм-канале ведомства.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, 1 июля 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований во исполнение приказов вышестоящих командиров произвели прицельный артиллерийский обстрел Донецка из тяжёлых видов вооружения. В ходе обстрела один из снарядов разорвался в непосредственной близости от съёмочной группы телеканала «ТВ Центр», в результате чего получил ранения ассистент оператора.

Кроме этого, по информации СК, 4 июля 2022 года украинскими силовиками был осуществлён прицельный обстрел из тяжёлых видов вооружения города Славянска, где съёмочная группа телеканала «НТВ» осуществляла съёмку новостного сюжета. В результате разрыва снаряда получил ранения оператор съёмочной группы.

Как уточнили в Следственном комитете, уголовных дела по обоим эпизодам возбуждены по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов».