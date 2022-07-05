Салехард, 5 июля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. На Ямале в 2022 году будет запущен целый комплекс новых медицинских строек в Муравленко, Ноябрьске и Тарко-Сале. Об этом в прямом эфире 5 июля заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

Оперативный штаб ЯНАО Дмитрий Артюхов перед началом прямого эфира

В Салехарде запланировано строительство целого медгородка. Уже готовы фундамент и сваи. Это позволит снести существующее старое здание и начать строить новый медицинский комплекс.

В Тарко-Сале проектируется здание санавиации.

» В следующем году здание санавиации для врачей будет построено», — сообщил Дмитрий Артюхов.