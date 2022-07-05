Санкт-Петербург, , 20:54 — REGNUM 24-летний бразильский центральный полузащитник «Зенита» Вендел может покинуть санкт-петербургский клуб в текущее летнее трансферное окно и продолжить карьеру в Европе.

Вендел (слева) Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает издание Colina Dofla, в подписании бразильца заинтересованы неаполитанский «Наполи» и «Эвертон» из Ливерпуля. По информации источника, на Вендела также претендует «Фламенго», однако агент футболиста настаивает на том, чтобы игрок продолжит выступления в Европе.

В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 25-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.

«Зенит» выкупил Вендела у лиссабонского «Спортинга» 6 октября 2020 года, заплатив за трансфер бразильца 20,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Вендела, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 19 миллионов евро.