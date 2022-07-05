Сыктывкар, 5 июля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В Коми у госслужащих выросли оклады. Соответствующий указ подписал глава республики Владимир Уйба.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Требование повышения зарплаты

Согласно документу, размеры месячных окладов будут увеличены с 1 июля 2022 года в 1,1 раза. Последний раз оклады госслужащих были проиндексированы в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, многие российские компании проиндексировали заработные платы сотрудникам, чтобы минимизировать их потери из-за инфляции.