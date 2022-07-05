Цхинвал, , 20:49 — REGNUM Посольство Республики Южная Осетия в Российской Федерации и Совет Международной литературной премии «Булæмæргъ» («Соловей») объявили об отборе кандидатов сезона 2022 года для авторов, пишущих на русском языке.

В 2020 году введена новая номинация, для авторов, пишущих на русском языке, что сделало Премию уникальной в своем роде на всем постсоветском пространстве, поскольку в единые творческие рамки соединены два национальных языка — осетинский и русский, как один из государственных языков Южной Осетии. Кропотливая работа команды Премии, направленная на сохранение и развитие русского и осетинского языков, наглядно демонстрирует принадлежность Южной Осетии к пространству Русского мира.

Премия «Буламаргъ» — первая национальная Премия, официально сотрудничающая с Союзом писателей России. В 2022 году Решением Секретариата Союза писателей РФ премия «Буламаргъ» стала лауреатом «Российского писателя» в номинации «Литературная карта России».

Премия сотрудничает с Министерством иностранных дел РФ, а на церемониях вручения Премии регулярно присутствуют главы и представители дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Москве, а также представители органов исполнительной и законодательной власти России, Московской городской думы, общественных организаций РФ.

Партнерами Премии, поддержавшими инициативу активации культурной дипломатии, являются: Правительство Санкт-Петербурга, Правительство Республики Крым, Правительства ДНР и ЛНР, Правительство РСО-Алания, Россотрудничество, Фонд «Русский мир», Гильдия драматургов России, Музей Русского искусства и многие другие.

Премия присуждается ежегодно.

На соискание премии могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, сборники стихотворений, документальная проза и мемуары.

Ограничений для авторов произведений по месту жительства и месту опубликования произведений премия не устанавливает.

На соискание премии могут выдвигаться первые издания литературных произведений (книжные, а также опубликованные в средствах массовой информации, включая электронные, в том числе в литературных журналах и альманахах), подписанные в печать в период с 1 января 2020 года. В случае выдвижения рукописей не публиковавшихся произведений, дата создания произведения значения не имеет. Произведение не может быть выдвинуто на соискание Премии повторно. Поощряются темы о выдающихся деятелях России и Осетии, важнейших исторических событиях, современной жизни.

В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 41 года.

Объем произведений, в том числе документальных, не ограничен. Минимальный объем произведений — 2 авторских листа для прозы и 1 авторский лист для поэзии (за авторский лист принимается текст объемом 40 тысяч печатных знаков, включая пробелы или 700 строк стихотворного текста).

При выдвижении на премию предоставляются изданные произведения или рукопись в электронной форме, а также письмо о выдвижении, в котором должны содержаться следующие сведения:

сведения о номинаторе — авторе либо организации, осуществляющие выдвижение произведения на соискание премии, необходимые контактные данные, телефоны и адреса;

краткая творческая биография автора (соавторов, если произведений написано в соавторстве), с указанием фамилии, имени, отчества, псевдонима (если есть), перечня наиболее значительных публикаций (если есть);

полное название произведения, основные сведения о произведении, его творческих особенностях, с мотивацией выдвижения;

другая информация, по мнению номинатора, имеющая значение при оценке произведения

письменное согласие автора на выдвижение произведения на соискание премии в случае, если номинатором выступает не автор произведения.

Премия для авторов, пишущих на русском языке вручается в одной номинации в размере 60 000 рублей.

Произведения на соискание Премии принимаются до 30 октября 2022 года. Адрес для представления произведений: minavarad@mail.ru (с пометкой: Литературная премия). По всем вопросам можно обращаться в Секретариат Премии тел.: +7 (495) 644-27-57 , minavarad@mail.ru

Контактное лицо: советник Посольства Зара Эдуардовна Валиева: 8(926) 781−07−00, 7 810 700@mail.ru