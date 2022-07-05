Москва, , 20:48 — REGNUM Россия может усилить группировку своих войск на северо-западе и в акватории Балтийского моря ядерным оружием. Об этом 5 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Говорят, что тактическое ядерное оружие может поступить в войска Западного военного округа и на Балтийский флот. Я сторонник этого, если в Финляндии или Швеции появится военная инфраструктура НАТО», — сказал Коротченко.

При этом военный эксперт подчеркнул, что в таком случае размещение ядерного оружия со стороны России будет не проявлением агрессией, а способом обезопасить себя.

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