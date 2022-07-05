Лондон, , 20:41 — REGNUM Как сообщает немецкое издание Sky Deutschland, лондонский «Челси» претендует на 26-летнего центрального защитника мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Бенжамена Павара.

Бенжамен Павар Кирилл Венедиктов soccer.ru

По информации источника, в подписании Павара также заинтересован туринский «Ювентус» и мадридское «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова предложить «Ювентусу» 60 миллионов евро и Павара в обмен на 22-летнего центрального защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

В прошедшем сезоне Бенжамен Павар принял участие в 25-ти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые и одну красную карточки.

Павар выступает за «Баварию» с 1 июля 2019 года после перехода из «Штутгарта» за 35 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает француза в 30 миллионов евро.