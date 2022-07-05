Милан, Италия, 5 июля 2022, 20:38 — REGNUM Сегодня, 5 июля, итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о подписании четырехлетнего контракта с 27-летним центральным нападающим сборной Бельгии Дивоком Оргии. Об этом сообщили на официальном сайте «россонери».
Футболист покинул «Ливерпуль» после завершения прошедшего сезона на правах свободного агента, так как последнее соглашение Оргии с «мерсисайдцами» было рассчитано до 30 июня 2022 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Ориги в 12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Дивок Ориги прнял участие в восемнадцати матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах (Английская Премьер-лига, Лига Чемпионов УЕФА, Кубок Англии, Кубок Лиги), в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.