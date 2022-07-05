Милан, Италия, 5 июля, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июля, итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о подписании четырехлетнего контракта с 27-летним центральным нападающим сборной Бельгии Дивоком Оргии. Об этом сообщили на официальном сайте «россонери».

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Футболист покинул «Ливерпуль» после завершения прошедшего сезона на правах свободного агента, так как последнее соглашение Оргии с «мерсисайдцами» было рассчитано до 30 июня 2022 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Ориги в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дивок Ориги прнял участие в восемнадцати матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах (Английская Премьер-лига, Лига Чемпионов УЕФА, Кубок Англии, Кубок Лиги), в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.