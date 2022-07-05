Салехард, 5 июля 2022, 20:38 — REGNUM На Ямале решают вопрос транспортной доступности Салехарда для жителей Шурышкарского района. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 5 июля 2022 года во время прямого эфира.

Теплоход «Рем Вяхирев»
Теплоход «Рем Вяхирев»
Fleetphoto.ru

Более 50 обращений на прямой эфир поступило от шурышкарцев, которые добираются до Салехарда по Оби «с приключениями» из-за частой отмены рейсов. С 4 июля на водный маршрут вернули теплоход А-145 «Рем Вяхирев», который переводили в Ямальский район.

Судно будет курсировать по Шурышкарскому району дважды в неделю. «Метеоры» и катера КС также будут ходить по расписанию, пообещал губернатор ЯНАО.

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