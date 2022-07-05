Салехард, , 20:38 — REGNUM На Ямале решают вопрос транспортной доступности Салехарда для жителей Шурышкарского района. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 5 июля 2022 года во время прямого эфира.

Теплоход «Рем Вяхирев» Fleetphoto.ru

Более 50 обращений на прямой эфир поступило от шурышкарцев, которые добираются до Салехарда по Оби «с приключениями» из-за частой отмены рейсов. С 4 июля на водный маршрут вернули теплоход А-145 «Рем Вяхирев», который переводили в Ямальский район.

Судно будет курсировать по Шурышкарскому району дважды в неделю. «Метеоры» и катера КС также будут ходить по расписанию, пообещал губернатор ЯНАО.

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