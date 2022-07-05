Москва, , 22:19 — REGNUM Известные телеведущие Лера Кудрявцева и Вячеслав Макаров начнут вести новое музыкальное шоу «Просто праздник!». Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 5 июля.

Лера Кудрявцева © Пресс-служба фестиваля

В рамках каждого выпуска шоу Кудрявцева и Макаров, а также их соведущие Яна Кошкина и Дмитрий Колчин, будут вести беседы на различные актуальные темы, по завершении которых планируются выступления популярных музыкантов. В списке заявленных музыкальных гостей уже числятся Филипп Киркоров, Валерия, Стас Пьеха, Сергей Лазарев, Дима Билан, Владимир Пресняков, Наталья Подольская и многие другие.

Напомним, дата выхода шоу «Просто праздник!» пока что не раскрывается. Показывать передачу будет телеканал НТВ.

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