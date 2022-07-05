Йошкар-Ола, 5 июля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. В Марий Эл решили отменить все действовавшие ранее коронавирусные ограничения. Соответствующий указ подписал врио главы республики Юрий Зайцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно тексту документа, с 4 июля снимаются все ограничения на проведение массовых мероприятий, а также отменяются рекомендации о необходимости носить защитные маски в местах массового скопления граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности и соответствующие ограничения для предотвращения распространения коронавируса действовал в республике с 17 марта 2020 года. 1 июля особый режим был продлен еще на месяц — до 1 августа.

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