Москва, , 20:24 — REGNUM Со временем колебания курса рубля можно будет стабилизировать. Об этом 5 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

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По словам эксперта, для этих целей необходимо ввести аналог бюджетного правила. Новый механизм закупки активов за счет средств от экспортных сверхдоходов помог бы избежать как резкого укрепления, так и резкого спада курса национальной валюты.

«Я надеюсь, что будет создан аналог бюджетного правила, возможно по другим принципам, но с похожими функциями. В отсутствии такого механизма резкие колебания курса ожидаемы», — сказал Хестанов.

Собеседник ИА REGNUM предположил, что одним из выходов стала бы закупка валюты восточных стран, прежде всего китайских юаней и индийских рупий по аналогии с тем, как ранее Центробанк закупал на сверхдоходы от экспорта энергоресурсов евро и доллары.

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