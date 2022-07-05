Экономист рассказал, как стабилизировать курс рубля
Москва, 5 июля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Со временем колебания курса рубля можно будет стабилизировать. Об этом 5 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.
По словам эксперта, для этих целей необходимо ввести аналог бюджетного правила. Новый механизм закупки активов за счет средств от экспортных сверхдоходов помог бы избежать как резкого укрепления, так и резкого спада курса национальной валюты.
«Я надеюсь, что будет создан аналог бюджетного правила, возможно, по другим принципам, но с похожими функциями. В отсутствие такого механизма резкие колебания курса ожидаемы», — сказал Хестанов.
Собеседник ИА REGNUM предположил, что одним из выходов стала бы закупка валюты восточных стран, прежде всего китайских юаней и индийских рупий по аналогии с тем, как ранее Центробанк закупал на сверхдоходы от экспорта энергоресурсов евро и доллары.