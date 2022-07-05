Москва, 5 июля, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Создатели популярного сообщества «Страдающее Средневековье» в соцсети «ВКонтакте», а также одноимённой настольной игры Юрий Сапрыкин-младший и Константин Мефтахудинов представили новый проект. Об этом 5 июля пишет портал SRSLY.

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Сапрыкин-младший и Мефтахудинов запустили гуманитарную образовательную платформу под названием «Страдариум». В качестве научного руководителя они позвали историка культуры Олега Воскобойникова — продюсером проекта выступил Янис Прошкинас, занимавшийся ранее факультетом гуманитарных наук на платформе Skillbox. В «Страдариуме» уже доступны два курса об искусстве, однако в будущем запланировано ещё четыре.

ИА REGNUM напоминает, что сообщество «Страдающее Средневековье» начиналось как шуточный проект с мемами — в качестве «шаблонов» для шуток использовались средневековые гравюры и картины. Однако позже группа стала набирать популярность и переросла в несколько проектов, среди которых настольная игра, книги и подкаст.