Салехард, 5 июля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. На Ямале откроют дополнительные авиарейсы в Сочи, Минводы и Казань. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время прямого эфира 5 июля 2022 года.

Yamal.aero Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Ямал»

Среди ямальцев на фоне ограничений Росавиации в южном направлении выросла популярность рейсов в Сочи и Минводы, которых стало недостаточно, отметил Дмитрий Артюхов.

«Дал поручение, чтобы предусмотрели дополнительные рейсы. Конечно, это непросто делать в разгар сезона. Раз концентрация идёт на сочинское направление, предпримем все усилия, чтобы поставить дополнительные рейсы из наших городов напрямую, чтобы северяне смогли долететь и отдохнуть», — пообещал глава ЯНАО.

Также рассматривается вопрос открытия дополнительных рейсов авиакомпании «Ямал» в Казань, добавил ямальский губернатор.