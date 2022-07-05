Москва, , 20:02 — REGNUM В качестве ответной меры на ограничения транзита через территорию Литвы в Калининград Россия может полностью запретить транзит товаров во все три Прибалтийские страны. Об этом 5 июля заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Калининград

По его словам, ограничения транзита в Калининградскую область стало агрессией со стороны Евросоюза в отношении населения этого региона. Поэтому Россия вынуждена предпринимать ответные действия.

«Мы требуем снять эти санкции, вернуться к тем договоренностям, которые были закреплены между Россией и Евросоюзом. Мы вынуждены разрабатывать ответные меры, потому что терпеть такое отношение неправильно. Ответную меры уже подготовлены, я назову только одну из них, она финальная, крайний случай — это полный запрет на любой транзит и любой ввоз товаров из трех Прибалтийских государств. Для их транспорта это будет сокрушительный дар. Прибалтийские порты, железные дороги работают только в связке с российскими железными дорогами. 30% экономики Литвы напрямую связаны с железной дрогой, портом, все это можно будет закрывать после введенных ограничений», — сказал Алиханов.

Читайте ранее в этом сюжете: Алиханов предупредил Евросоюз о «крайнем ответе» на блокировку транзита