Лондон, 5 июля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Британская кинопремия British Independent Film Awards в ближайшее время станет «гендерно-нейтральной». Об этом сообщили организаторы на официальном сайте кинопремии 5 июля.

(сс) RGY23 Флаг Великобритании

Теперь номинанты перестанут распределяться по категориям в зависимости от биологического пола, поскольку традиционные награды будут заменены премиями за лучшую главную роль, лучшую роль второго плана, лучшую совместную главную роль и лучший актерский ансамбль. Ожидается, что изменения вступят в силу в 2022 году.

Напомним, в 2020 году организаторы Берлинского фестиваля объявили о «гендерной нейтральности» мероприятия. С 2021 года фестиваль проводится по новому регламенту.