Магнитогорск, Челябинская область, , 19:59 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Преступление было совершено в апреле 2002 года, сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, в Магнитогорске пьяный гражданин напал на ранее незнакомого ему мужчину. Он избил человека, в результате чего тот скончался.

Спустя много лет подозреваемого задержали. Уголовное дело направлено в суд.