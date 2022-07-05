Магнитогорск, Челябинская область, 5 июля 2022, 19:59 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Преступление было совершено в апреле 2002 года, сообщает областное управление СКР.
По данным следствия, в Магнитогорске пьяный гражданин напал на ранее незнакомого ему мужчину. Он избил человека, в результате чего тот скончался.
Спустя много лет подозреваемого задержали. Уголовное дело направлено в суд.