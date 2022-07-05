Стокгольм, , 19:53 — REGNUM Том Влашиха и Джеззи Де Лиссер, известные по сериалу «Игра престолов», присоединились к актёрскому составу биографического фильма Hilma шведского режиссёра Лассе Халльстрёма. Об этом 5 июля пишет Variety.

Игра Престолов Логотип

Картина расскажет о жизни шведской художницы и пионера феминизма Хильмы аф Клинт. Влашиха сыграет Рудольфа Штайнера, австрийского художника, который стал ключевой фигурой и наставником для Хильмы аф Клинт. В свою очередь Де Лиссер исполнит роль Томасин Андерссон, близкой подруги и попутчицы главной героини.

Добавим, что производством фильма занимается скандинавский потоковый сервис Viaplay. Дата выхода картины пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сети появились первые отзывы о фильме «Тор: Любовь и гром»