Москва, 5 июля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Известный композитор Евгений Кобылянский высказался о творчестве группы «Ласковый май». Об этом сообщило ФАН 5 июля.

Цитата из видео «Ласковый Май - Белые розы (Клип Видео 4K )» Юрий Шатунов

«Теперь артисты, якобы профессионалы, трубят о поколении. Каком? Отравленном дешевкой, типа «Ласкового мая» и кучи подобных? Тогда культуру бросили на самотек и профессионалы уезжали куда подальше», — заявил композитор. Кобылянский также отметил, что многие люди незаслуженно считают недавно скончавшегося певца Юрия Шатунова «чуть ли не великим».

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Причиной смерти 48-летнего артиста стал обширный инфаркт.