Рим, 5 июля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Совокупный рейтинг небольших центристских партий Италии вырос до 16%, с такой оценкой выступили 5 июля социологи Noto.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Вероятно, исход предстоящих весной 2023 года национальных выборов будет зависеть прежде всего именно от граждан с «центристскими» взглядами и их представителей в парламенте, полагают эксперты.

Два традиционных блока — право‑ и левоцентристский — имеют, по мнению Noto, почти равный уровень симпатий: 35% и 34% соответственно.