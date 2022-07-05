Москва, 5 июля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Сильные колебания курса рубля будут продолжаться и в будущем. Об этом 5 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, высокая волатильность (показатель изменчивости цены — прим. ИА REGNUM) связана с тем, что сверхприбыль от экспорта больше не идет на закупку иностранных активов. Поэтому в будущем неизбежно будут продолжаться резкие колебания курса российской валюты, причем как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления.

«В отсутствии аналога бюджетного правила сильные колебания стоимости рубля почти неизбежны. Может укрепиться, может ослабнуть. На рынке исчезло много участников, которые на рынке присутствовали. Сейчас эти участники отсутствуют, это и способствует тому, что рынок менее стабильный и более волатильный. Мне кажется, что в ближайшее время это наша новая реальность. Поэтому не надо драматизировать ни насчёт слишком сильного усиления, ни насчет слишком сильного ослабления», — сказал Хестанов.