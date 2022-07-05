Вашингтон, 5 июля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В Сети стали появляться первые рецензии кинокритиков на картину «Тор: Любовь и гром». Об этом написал портал «Канобу» 5 июля.

Кадр из трейлера фильма «Тор: Любовь и Гром»

Как сообщил источник, отзывы на ленту в целом положительные. В то же время критики остались недовольны отсутствием в кинокомиксе какой-либо напряжённости. На текущий момент на портале Metacritic четвёртый фильм о Торе имеет 64 балла на основе 32 рецензий, что является средним показателем.

«"Любовь и Гром» даёт примерно то же, что и раньше, но никак не меньше этого. Киновселенная Marvel может и продолжит искать новую цель к тому времени, когда этот фильм закончится, но мега-франшиза может найти утешение в том смысле, что Тор нашёл цель для себя», — заявил Дэвид Эрлик из Indiwire.

«Я ни разу не закатил глаза на шутку, которая явно была пущена в ход, чтобы она могла попасть в трейлер. Он успешно заставил замолчать довольно измученного поклонника MCU, предложив историю, в которой было всё, без необходимости жертвовать своей душой конвееру MCU, который стремится штамповать истории для будущих фаз», — хвалит фильм Тереза Лэксон из Collider.

«Вайтити доводит остроты до утомительных крайностей, подавляя любое чувство волнения, величия или опасности, которые мог бы вызвать последний раунд рутинных испытаний Бога Грома. Крис Хемсворт по-прежнему производит сильное впечатление своей мужественностью, но ставки никогда не приобретают особой остроты в фильме, который сделал слишком большой акцент на шутках и юношеском настрое вместо того, чтобы рассказать захватывающую историю», — возмущается Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.

Напомним, мировая премьера «Тора: Любовь и гром» намечена на 8 июля 2022 года. Релиз картины в России был отменён.