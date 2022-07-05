Москва, , 19:31 — REGNUM Курсы доллара и евро резко выросли по отношению к рублю по итогам торгов во вторник, 5 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,15 рубля, что на 5 рублей 91 копейку выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день поднялся на 5 рублей 85 копеек и достиг 63,60 рубля.

Ранее в ходе сегодняшних торгов доллар и евро поднимались до максимальных значений с начала июня — до 62,30 рубля и 64,06 рубля соответственно.

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