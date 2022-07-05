Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Несмотря на провальный старт Battlefield 2042, его онлайн в Steam больше чем у Halo Infinite. Об это 5 июля на своей странице в Twitter написал известный инсайдер Том Хендерсон.

Battlefield 2042 Скриншот с YouTube

По данным, которые опубликовал Хендерсон из Steam Charts, пиковый онлайн Battlefield 2042 за день составляет около 6,7 тысяч игроков, а Halo Infinite — около 5,2 тысяч игроков. На момент когда были сделаны скриншоты статистики, шутер от Electronic Arts почти в 3 раза превышал по онлайну Halo Infinite.

Напомним, что старт Battlefield 2042 провалился, и средняя оценка пользователей составляет всего два балла. При этом на релизе онлайн игры не превышал двух тысяч игроков.

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