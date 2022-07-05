Рим, , 19:28 — REGNUM Власти Италии рассматривают возможность продления периода действия сниженных акцизов на топливо, заявил 5 июля министр экономического развития Джанкарло Джорджетти.

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Льготный режим действует до 8 июля. Динамика цен на рынке такова, что большинство потребителей испытывают проблемы, отметил министр.

Цена на бензин и дизель в Италии в начале 2022 года выросла более чем на 30%, превысив отметку в два евро за литр. Власти снизили вдвое размер топливного акциза, чтобы увести цену ниже упомянутой отметки, однако месяцем позже она вновь была преодолена.